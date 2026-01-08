Размер шрифта
Новости. Общество

Поезд из Рязани в Москву неожиданно остановился в поле

Поезд Рязань — Москва прервал движение из-за технической неисправности
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Поезд, следовавший из Рязани в Москву, прервал движение из-за технической неисправности. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На подъезде к станции «Фруктовая» поезд остановился в поле. Тогда же в салонах погас свет, отключили туалет и отопление, сообщили пассажиры.

«Когда приехал тягач, оказалось, что поезд все равно не сможет ехать дальше. Людей попросили выйти из поезда и дойти до вокзала, откуда отбывает электричка до Москвы», — говорится в публикации канала.

После того, как люди добрались до платформы, они столкнулись с давкой, поскольку места на перроне для всех не хватало.

Как сообщил 8 января перевозчик «Гранд сервис экспресс», шесть поездов задерживались на пути в Крым и из него. Из Крыма задерживались пять поездов — в Кисловодск, Санкт-Петербург, Омск и Москву. На шесть часов задерживались поезда в Санкт-Петербург и Москву.

До этого поезда в Крым и из него задерживались 28 декабря.

Ранее поезд протаранил автомобиль на переезде в Сахалинской области.

