Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Глава Volkswagen признал ошибкой отказ от бензинового Porsche Macan

Глава Volkswagen Блюме: отказ от Porsche Macan был ошибкой
Heydar Heydarov/Shutterstock

Глава концерна Volkswagen и бывший глава входящей в него марки Porsche Оливер Блюме заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что снятие с производства бензинового кроссовера Porsche Macan было ошибкой.

«Наша стратегия заключалась в том, чтобы предлагать бензиновые, гибридные и электрические спортивные автомобили в каждом из трех сегментов, но не по каждой модели. В случае с Macan мы ошиблись», — сказал Блюме.

Он добавил, что в настоящее время рыночная ситуация изменилась, а в момент, когда принималось решение о снятии Macan с выпуска, оно ошибочным не выглядело, исходя из имевшихся данных. В ответ на новые рыночные условия компания отреагировала, расширив линейку машин с ДВС и гибридными силовыми установками.

Porsche Macan с бензиновым двигателем покинул европейский рынок в 2024 году.

Ранее Great Wall представил свой мотор V8 на выставке в Лас-Вегасе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580687_rnd_0",
    "video_id": "record::9b3b83c0-5423-44d9-91be-3ff887def30b"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+