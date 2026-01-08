Глава Volkswagen признал ошибкой отказ от бензинового Porsche Macan

Глава концерна Volkswagen и бывший глава входящей в него марки Porsche Оливер Блюме заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что снятие с производства бензинового кроссовера Porsche Macan было ошибкой.

«Наша стратегия заключалась в том, чтобы предлагать бензиновые, гибридные и электрические спортивные автомобили в каждом из трех сегментов, но не по каждой модели. В случае с Macan мы ошиблись», — сказал Блюме.

Он добавил, что в настоящее время рыночная ситуация изменилась, а в момент, когда принималось решение о снятии Macan с выпуска, оно ошибочным не выглядело, исходя из имевшихся данных. В ответ на новые рыночные условия компания отреагировала, расширив линейку машин с ДВС и гибридными силовыми установками.

Porsche Macan с бензиновым двигателем покинул европейский рынок в 2024 году.

