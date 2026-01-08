Жителю Крыма грозит штраф за запуск салюта в новогоднюю ночь

МВД: крымчанину грозит штраф до 30 тысяч рублей за салют в новогоднюю ночь

Полицейские привлекли к ответственности жителя Джанкойского района Крыма, который запускал салют в новогоднюю ночь. Об этом сообщает МВД республики.

По его данным, 25-летний мужчина в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года устроил фейерверк в поле. В отношении крымчанина составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Нарушителю грозит штраф до 30 тысяч рублей. Материалы направлены в суд.

В ведомстве отметили, что житель Джанкойского района нарушил указ главы Крыма Сергея Аксенова о запрете на использование пиротехники.

До этого в Нижегородской области фейерверк закончился пожаром в квартире. Инцидент произошел в Дзержинске. Местный житель обратил внимание на странные звуки и бросился в соседнюю комнату. Выяснилось, что запущенный на улице фейерверк пробил окно, устремился в потолок, взорвался и вызвал поджар. На кадрах с места происшествия заметно, что пострадал потолок. Также повреждения заметны на стекле окна.

Ранее житель Приморья подорвал грузовик, запуская фейерверки из его кузова.