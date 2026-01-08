В Одессе предложили заменить бюст Пушкина на памятник Трампу

Житель Одессы Тимур Вендин создал петицию с предложением заменить бюст русского поэта Александра Пушкина на памятник президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«На сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с предложением заменить бюст Пушкина на Приморском бульваре на бюст действующего президента США Дональда Трампа», — говорится в публикации.

Автор инициативы утверждает, что памятник Трампу можно расценивать, как «современное арт-высказывание». На момент публикации новости петиция набрала 16 подписей.

До этого сообщалось, что в Одессе не могут демонтировать памятник Пушкину, поскольку он расположен в историческом центре города, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мнение же самих горожан по этому вопросу разделилось — часть из них поддерживают демонтаж, другие же резко против.

Переименовывать улицы и убирать памятники советским и российским деятелям на Украине начали еще в 2015 году. В 2022 году власти обратили внимание на образ Екатерины II — тогда в Одессе был демонтирован памятник императрице и ее сподвижникам. При этом площадь, на которой находился монумент, переименовали из Екатерининской в Европейскую.

Ранее на Украине вандалы разрисовали памятник советскому артисту.