Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Лукашенко назвал операцию США в Венесуэле «уступкой Трампа военным»

Лукашенко: операция США в Венесуэле была уступкой Трампа военным
Николай Петров (признан в РФ иностранным агентом)/«БелТА»/РИА «Новости»

Операция США в Венесуэле стала уступкой администрации Дональда Трампа американским военным, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТа.

«Я думаю, это скорее всего уступка Трампа военным. Помните, как бежали из Афганистана, цепляясь за шасси самолетов, падали на взлетной полосе? Позорище! Ну надо же было показать, что на что-то способны», — сказал белорусский лидер.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес.

Ранее Лукашенко заявил, что похищение Мадуро связано с предательством и сговором. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580645_rnd_4",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+