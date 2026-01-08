Лукашенко назвал операцию США в Венесуэле «уступкой Трампа военным»

Операция США в Венесуэле стала уступкой администрации Дональда Трампа американским военным, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТа.

«Я думаю, это скорее всего уступка Трампа военным. Помните, как бежали из Афганистана, цепляясь за шасси самолетов, падали на взлетной полосе? Позорище! Ну надо же было показать, что на что-то способны», — сказал белорусский лидер.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес.

Ранее Лукашенко заявил, что похищение Мадуро связано с предательством и сговором.