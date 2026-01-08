Авербух выступил против трансляции Олимпиады россиянам

Российский фигурист, хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что не поддерживает трансляцию Олимпийских игр 2026 года на российском телевидении, передает Sport24.

«Уверен, что специалисты и болельщики найдут возможность посмотреть все соревнования — это совершенно несложно. Считаю, на федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Это будет достаточно странно, учитывая несправедливое отстранение наших спортсменов. Будет казаться, что нас не пустили на праздник спорта, а мы все равно упорно хотим на него попасть», — сказал Авербух.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее стало известно, что МОК не отвечает на запросы российских вещателей насчет показа Олимпиады-2026.