Житель Приднестровья выжил после падения с пятого этажа

Тридцатилетний житель города Дубоссары упал с балкона пятого этажа, пытаясь выбраться из запертой квартиры, где употреблял алкогольные напитки с друзьями. Об этом сообщил пресс-центр МВД Приднестровской Молдавской Республики.

Инцидент произошел 6 января. По данным полиции, в тот вечер мужчина отдыхал в компании молодых людей. После застолья гости разошлись по комнатам и уснули. Проснувшись, мужчина не смог открыть запертую на ключ дверь квартиры и попытался выбраться через балкон, откуда сорвался вниз. Его госпитализировали с открытым переломом обеих костей левой голени, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

В середине декабря в Екатеринбурге под окнами многоквартирного дома обнаружили женщину со вспоротым животом. Местные жители полагали, что кто-то расправился с пострадавшей, однако эту версию не подтвердили медики. Как предположили специалисты, во время падения с высоты у пострадавшей разошлись швы. Женщину не спасли. На данный момент в ситуации разбираются следователи. Они не исключают того, что это мог быть несчастный случай.

Ранее женщина упала с 25-го этажа после ссоры с мужем и выжила.