Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Житель Приднестровья выжил после падения с пятого этажа

МВД Приднестровья: мужчина выжил после падения с пятого этажа в Дубоссарах
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Тридцатилетний житель города Дубоссары упал с балкона пятого этажа, пытаясь выбраться из запертой квартиры, где употреблял алкогольные напитки с друзьями. Об этом сообщил пресс-центр МВД Приднестровской Молдавской Республики.

Инцидент произошел 6 января. По данным полиции, в тот вечер мужчина отдыхал в компании молодых людей. После застолья гости разошлись по комнатам и уснули. Проснувшись, мужчина не смог открыть запертую на ключ дверь квартиры и попытался выбраться через балкон, откуда сорвался вниз. Его госпитализировали с открытым переломом обеих костей левой голени, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

В середине декабря в Екатеринбурге под окнами многоквартирного дома обнаружили женщину со вспоротым животом. Местные жители полагали, что кто-то расправился с пострадавшей, однако эту версию не подтвердили медики. Как предположили специалисты, во время падения с высоты у пострадавшей разошлись швы. Женщину не спасли. На данный момент в ситуации разбираются следователи. Они не исключают того, что это мог быть несчастный случай.

Ранее женщина упала с 25-го этажа после ссоры с мужем и выжила.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580471_rnd_4",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+