В Иркутске загорелся авиационный завод

В одном из цехов Иркутского авиационного завода произошло возгорание, передает РИА «Новости» информацию представителя управления МЧС по региону.

По данным ведомства, в 15.20 (10.20 мск) произошло возгорание в анодно-малярном цехе.

«Пожарно-спасательные подразделения работают на ликвидации возгорания, площадь которого, по предварительным оценкам, составляет 800 кв. м», — сказал представитель ведомства.

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Он отметил, что в результате пожара никто не пострадал.

Экстренные службы присвоили пожару повышенный уровень сложности. В данный момент на месте работают 16 единиц техники и 62 человека личного состава. Отмечается, что существует угроза распространения огня на соседние строения.

Ранее сообщалось, что на заводе в Перми произошел пожар повышенной сложности.