Мэй отреагировала на смерть отравленной в Эймсбери женщины

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «шокирована» смертью Дон Стерджесс, отравленной в Эймсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщает Sky News.

Ранее стало известно, что Стерджесс скончалась в больнице вечером 8 июля.

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«Я потрясена и шокирована смертью Дон Стерджесс, мои мысли и соболезнования сейчас с ее семьей и близкими», — заявила Мэй.

Стерджесс и ее знакомый Чарли Роули были обнаружены без сознания в Эймсбери 30 июня. Они были госпитализированы в ту же клинику, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в марте в британском городе Солсбери.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Британии Саджид Джавид посетил Эймсбери.