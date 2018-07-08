Число жертв ливневых дождей в Японии выросло до 58

Число погибших из-за обильных ливневых дождей в Японии увеличилось до 58 человек. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, тела четырех погибших были обнаружены в префектуре Окаяма.

Как отмечается, в настоящее время 46 человек числятся пропавшими без вести.

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Ранее сообщалось, что в результате ливневых дождей в Японии погибли 54 человека.

Также стало известно, что 4,72 млн человек получили от властей указание эвакуироваться из-за начавшегося наводнения в нескольких регионах страны.