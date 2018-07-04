Число пропавших без вести после извержения вулкана в Гватемале возросло до 332

Власти Гватемалы заявили, что число пропавших без вести в результате извержения вулкана Фуэго увеличилось до 332 человек. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, число пропавших без вести изменилось после того, как власти страны пересмотрели около 200 тысяч записей и списков жителей.

Реклама

Ранее сообщалось, что вулкан Фуэго в Гватемале, в результате извержения которого ранее погибли более 100 человек, снова начал демонстрировать признаки активности.

Как отмечалось, специалисты зафиксировали взрывы в кратере вулкана.