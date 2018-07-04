Из Туниса не могут вернуться полсотни украинских туристов

Около 50 украинских туристов из Львова и Киева не смогли вернуться на Украину, передает РИА «Новости».

Туроператор сообщил, что покрыл пребывание 38 львовских и 10 киевских туристов в отелях Туниса на три дня и обеспечит вылет в Киев в субботу, 7 июля 2018 года.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что туроператоры и авиаперевозчики, из-за которых туристы не могли вылететь из аэропортов в Тунисе, Турции, Египте и Албании на Украину, должны быть привлечены к ответственности, необходимо провести тщательный аудит их деятельности. Сообщалось, что около 900 украинских туристов не могли вернуться на родину.