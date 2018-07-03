В Краснодаре загорелся торговый центр

В Краснодаре произошел пожар на кровле складского помещения торгового центра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

«Происходит пожар на кровле на площади 800 квадратных метров», — сказал он.

Он уточнил, что здание находится по адресу: улица Уральская, дом 210.

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По предварительным данным, пострадавших нет. Борьбу с огнем в настоящее время ведут более 90 человек и свыше 20 единиц техники, в готовность приведены два вертолета МЧС.

Ранее в МЧС России рассказали, что начатую после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» массовую проверку торгово-развлекательных центров продлили до 30 июля.

Отмечается, что за время проверки было проверено свыше 60 тыс. объектов и выявлено более 270 тыс. нарушений.