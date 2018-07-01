Из колонии в Красноярском крае сбежали трое заключенных

Из колонии-поселения ИК-16 поселка Миндерла Красноярского края сбежали трое заключенных, сообщает официальный сайт главного управления ФСИН по Красноярскому краю. За информацию о местонахождении беглецов объявлено вознаграждение.

Отсутствие троих заключенных было обнаружено во время вечерней поверки. В пресс-службе регионального ФСИН обратили внимание, что осужденные могут находиться в любом из населенных пунктов Красноярского края.

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Сообщается, что один из беглецов был осужден по статье 158 части первой Уголовного кодекса (УК) России за кражу, остальные двое — по статье 166 части первой УК России за угон.

За достоверную информацию о местонахождении заключенных руководство ФСИН по Красноярскому краю объявило вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что налетчик-рецидивист сбежал из французской тюрьмы на вертолете.