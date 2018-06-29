Баяниста в Кировской области осудили за насилие над ученицами школы искусств

Следственное управление Следственного комитета по Кировской области сообщило на своем сайте о вынесении обвинительного приговора по факту совершения действий насильственно-сексуального характера преподавателя по классу баяна и синтезатора одной из детских школ искусств Кировской области в отношении малолетних учениц.

«Следствием и судом установлено, что преподаватель по классу баяна и синтезатора одной из детских школ искусств Кировской области с сентября 2015 года по апрель 2017 года совершал иные действия сексуального характера в отношении своих учениц, а также учащихся школы, не достигших 14-летнего возраста», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что 58-летний мужчина полностью признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.