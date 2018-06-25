В Гвинее разбился самолет

В Гвинее в результате крушения частного самолета погибли четыре человека. Об этом пишет Guinee Matin со ссылкой на местные власти.

По данным издания, самолет разбился в городе Сугета в префектуре Киндия.

Как отмечается, в результате крушения погибли граждане Польши, ФРГ, Кабо-Верде и Гвинеи.

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Ранее сообщалось, что два легкомоторных самолета столкнулись в небе американского штата Аляска.

Как отмечалось, в результате столкновения в воздухе один из самолетов совершил экстренную посадку, в то время как другой упал в реку.