Во Владивостоке возбудили дело после публикации видео с избиением школьницы

Во Владивостоке Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после публикации видео с избиением несовершеннолетней девушки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 1 июня на улице Алеутская около остановки общественного транспорта «Краевая больница». Видео избиения было размещено в инстаграме. После его публикации следователи начали проверку. По данным управления СК по региону, пострадавшей 14 лет.

Реклама

Следователям удалось установить личность подозреваемой. Девушка уже привлекала внимание правоохранительных органов. В настоящее время расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что после жесткого избиения школьника-инвалида в Покрове возбудили дело.