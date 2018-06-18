В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Reuters со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Эпицентр землетрясения находился к северу от префектуры Осака. Отмечается, что угрозы цунами после землетрясения не возникло.

Представитель японского правительства заявил, что крупных разрушений в результате землетрясения не произошло.

Ранее в южной части японской префектуры Гумма произошло землетрясение магнитудой 4,7. В апреле в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Симанэ пострадали четыре человека, около 100 домов остались без воды, еще около 50 — без электричества.