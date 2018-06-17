СК возбудил уголовное дело после массового отравления в якутском силе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента с отравлением 21 человека после школьного банкета в Якутии. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в твиттере.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Хоро Верхневилюйского района. Все отравившиеся были доставлены в медицинские учреждения.

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«В Якутии возбуждено уголовное дело по факту отравления 21 человека, в том числе 13 несовершеннолетних, в селе Хоро на школьном выпускном вечере и после него едой, унесенной с банкета», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту госпитализации более 20 человек из села Хоро Верхневилюйского района Якутии.