В Нью-Йорке при тушении нескольких зданий пострадали 20 пожарных

В Нью-Йорке 20 пожарных пострадали во время тушения пожара. Об этом сообщает служба пожарной охраны города на своей официальной странице в твиттере.

Как отмечается, речь идет об инциденте в районе Стейтен-Айленд. При этом отмечается, что четверо из пожарных получили серьезные травмы. По данным ABC , возгорание охватило по меньшей мере пять зданий, а к его тушения были привлечены примерно 250 пожарных.

Ранее в результате пожара на заводе Kuraray America в штате Техас пострадали не менее 22 человек.