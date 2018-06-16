На Японию обрушился тайфун «Гаеми»

На южные японские острова Окинава обрушился тайфун «Гаеми», в нескольких районах объявлено предупреждение о рекордных осадках. Об этом сообщается на сайте метеорологического агентства Японии.

По данным агентства, скорость ветра в центре тайфуна составляет 20 м/с, а при порывах доходит до 30 м/с.

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При этом скорость выпадения осадков в регионе составляет около 110 миллиметров в час. Ожидается, что за 48 часов в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 500 миллиметров осадков.

Как отмечается, метеорологи предупреждают о повышении высоты волн и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море.

Жителей региона также предупредили об опасности схода оползней в результате проливных дождей.