В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

На индонезийском острове Суматра зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, следует из данных Геологической службы США.

По данным службы, толчки произошли в 23.08 (19.08 по московскому времени) во вторник, 12 июня, в 241 км к северо-западу от города Паданг в провинции Западная Суматра. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

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Данных о разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в индонезийской провинции Центральная Ява.