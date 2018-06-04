В России заочно арестовали владельца американского музея русских икон

Тверской суд Москвы заочно арестовал американского бизнесмена и коллекционера Гордона Лэнктона по обвинению в невозвращении в Россию культурных ценностей, передает РИА «Новости».

«Ходатайство об избрании меры пресечения удовлетворено», — сказано в карточке дела.

Реклама

Согласно данным суда, ему предъявлено обвинение по статье «Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей» и грозит до восьми лет лишения свободы.

В суде добавили, что Лэнктон объявлен в международный розыск.

Гордон Лэнктон — владелец расположенного в штате Массачусетс «Музея русских икон», крупнейшего за пределами России коллекции произведений русской иконописной школы. Музей вырос из частной коллекции бизнесмена, которую он собирал с конца 80-х годов.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев передал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу десять старинных икон, которые были похищены из монастыря Нижегородской области.