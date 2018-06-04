Новый глава МЧС дал первые поручения

Во время первого селекторного совещания новый глава МЧС России Евгений Зиничев поставил задачу проанализировать работу кадров и заняться вопросом об эффективной численности сотрудников, передает РИА «Новости».

По словам Зиничева, цели и задачи ведомства остались неизменными, но необходимо увеличить его эффективность.

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«Обращаю внимание руководителей территориальных органов учреждений МЧС: вам в рамках своих полномочий необходимо оптимизировать работу по подбору кадров и назначению на вакантные должности специалистов такой численности, которая позволит реагирующим подразделениям эффективно выполнять возможные задачи», — сказал Зиничев.

Он добавил, что нужно повысить доверие населения к лицам МЧС, а также продолжать сложившиеся в ведомстве традиции.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал главу МЧС Евгения Зиничева усилить контроль за местами массового скопления людей.