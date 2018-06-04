Число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до семи

В Гватемале в результате извержении вулкана Фуэго погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, число пострадавших при извержении составляет около 296 человек.

Как отмечается, был закрыт столичный аэропорт Аурора, экстренный службы эвакуируют людей.

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Ранее сообщалось, что в Гватемале при извержении вулкана Фуэго погибли шесть человек.

17 мая стало известно о новом извержении вулкан Килауэа на Гавайях.

Как отмечалось, при извержении пострадал один человек.