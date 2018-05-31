Посольство в Лондоне сравнило ситуацию с Бабченко с другими инсценировками

Представитель посольства России в Лондоне прокомментировал инсценировку покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, передает РИА «Новости».

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями целого ряда инсценировок, активно поддержанных отнюдь не только дискредитировавшим себя киевским режимом. Так, британские власти активно раскручивали ложные заявления о применении химического оружия сирийским правительством в Хан-Шейхуне и Думе. Теперь, реагируя на события в Киеве, британские журналисты, практически единодушно осуждая использование фейка для политической пропаганды, сразу заявили, что у России появляется новый аргумент для критики позиции британских властей по инциденту в Солсбери», — сказал представитель посольства.

Он также подчеркнул, что британская сторона не представила доказательств своей позиции по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.