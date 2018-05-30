ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Бельгии

Боевики террористической организации «Исламское государство» взяли на себя ответственность за атаку, совершенную в бельгийском городе Льеж, где мужчина с ножом напал на двух полицейских, выхватил у них пистолет, после чего застрелил трех человек и ранил еще двух, передает Reuters.

В заявлении террористической группировки, опубликованном в сети, боевики заявили, что атаку в городе Льеж совершил «солдат халифата».

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Никаких подтверждений своим словам боевики «Исламского государства» не привели.

Ранее сообщалось, что в Льеже возросло число пострадавших.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.