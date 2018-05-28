Минздрав придумал, как увеличить продолжительность жизни россиян

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, как ведомство намерено повышать ожидаемую продолжительность жизни россиян до 80 лет, о чем говорилось в майском указе президента Владимира Путина. Об этом она сказала в интервью «Известиям».

Во первую очередь, по ее словам, речь идет о профилактике и формировании здорового образа жизни.

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«Примерно 60% успеха дают именно эти достаточно простые меры, которые уводят человека от вредных привычек и корректируют его образ жизни», — отметила Скворцова.

Еще один фактор — диспансеризация и профилактические осмотры, добавила министр. Она подчеркнула, что эта система будет развиваться в том числе в сторону персонифицированных генетических технологий.

«Третье направление — повышение качества медицинской помощи и ее доступности в том случае, если человек уже заболел», — сказала глава Минздрава.

По словам Скворцовой, при Минздраве создан специальный координационный совет, программу которого разрабатывают более 60 ведущих специалистов страны.

Ранее глава Минздрава констатировала увеличение продолжительности жизни мужчин в России.