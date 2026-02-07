США и Украина обсуждают мир через референдум. Какие рассматриваются сроки?

Начальник управления Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Александр Зорин (второй слева), начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (третий слева) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби, 24 января 2026 года

Представители США и Украины обсуждали возможность прекращения конфликта на Украине уже весной 2026 года. По данным Reuters, речь идет о сценарии с вынесением мирного соглашения на референдум. В конце декабря Зеленский заявлял о готовности вынести на референдум вопрос о создании свободной экономической зоны в Донбассе.

Американская и украинская стороны в ходе недавних контактов обсудили возможность прекращения конфликта на Украине уже весной 2026 года. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в Вашингтоне и Киеве рассматривалась схема, при которой мирное соглашение может быть вынесено на всенародное голосование. При этом собеседники агентства указывают, что обсуждаемые сроки вызывают сомнения из-за правовых и политических ограничений, действующих на Украине.

По данным агентства, контакты на эту тему между представителями США и Украины проходили в том числе в Майами и Абу-Даби. В американскую переговорную группу входили спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа. Источники Reuters утверждают, что американские представители обозначили украинской стороне необходимость как можно более раннего проведения референдума по параметрам возможного мирного соглашения.

Собеседники Reuters связывают эту позицию с внутриполитической повесткой США. По их словам, в ближайшие месяцы администрация Трампа будет все больше сосредоточена на подготовке к промежуточным выборам в конгресс.

Сроки проведения голосования

Один из источников агентства подчеркнул, что официальная позиция Киева заключается в том, что обсуждение любых параметров мирного соглашения невозможно без четких гарантий безопасности со стороны США и их союзников. Украинская сторона настаивает на том, что именно гарантии безопасности должны предшествовать вынесению соглашения на общественное голосование.

Представители украинского руководства ранее неоднократно заявляли, что любые компромиссные решения должны сопровождаться долгосрочными механизмами защиты страны.

Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук перед переговорами в Абу-Даби заявляла, что Киев «фундаментально переосмыслил» подход к гарантиям безопасности. По ее словам, если ранее ключевую роль отводили внешним союзникам, то сейчас основой таких гарантий украинская сторона считает собственные вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс.

Зеленский о компромиссах

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности вынести на референдум вопрос, связанный с созданием свободной экономической зоны в Донбассе при условии взаимного отвода войск. До этого Зеленский говорил, что «компромиссное видение» США включает вывод украинских войск из Донбасса и формирование демилитаризованной зоны.

При этом украинский президент отмечал, что вопрос управления такой территорией остается нерешенным, а окончательное решение должно приниматься с учетом позиции граждан страны. В более поздних комментариях Зеленский также отрицал, что ему напрямую предлагали вариант «обмена территориями» с Россией в рамках мирного плана.

В середине января независимый Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, согласно которым 55% опрошенных украинцев поддерживают проведение референдума по мирному соглашению. Против такой инициативы высказались 32% респондентов, остальные затруднились с ответом. Социологи отмечали, что уровень поддержки идеи референдума зависит от формулировки вопроса и предполагаемых условий соглашения.