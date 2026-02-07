Галю из «Ворониных» госпитализировали из-за проблем с сердцем

Актрису Анну Фроловцеву, играющую в сериале «Воронины», госпитализировали в больницу с сильной аритмией. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

77-летняя актриса пожаловалась на боль в груди поздно ночью. В итоге скорая отвезла звезду «Ворониных» в больницу, где она провела несколько дней. Сейчас Фроловцеву выписали, но до сих пор она находится под наблюдением медиков.

В августе 2025 года актриса уже обращалась в больницу из-за болей в груди. Тогда врачи обнаружили у артистки злокачественную опухоль и диагностировали онкологическое заболевание. Затем знаменитости удалили новообразование. После чего артистке была назначена гормональная терапия и химиотерапия.

В декабре 2024 года Telegram-канал SHOT сообщал, что Фроловцевой потребовалась экстренная помощь врачей. Издание уточнило, что актриса обратилась к врачам с проблемами с сердцем на фоне сахарного диабета. Фроловцева пожаловалась на боли в сердце и учащенное сердцебиение в течение нескольких дней, боли отдавали в руку.

Ранее актрисе Олесе Железняк вызывали скорую из-за боли в груди