У фигуриста Гуменника возникли серьезные проблемы перед Олимпиадой

Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» перед Олимпиадой

Российскому фигуристу Петру Гуменнику может потребоваться изменить короткую программу на Олимпийских играх — 2026 из-за проблем с авторскими правами. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованной информации, Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан (Гуменник должен отправиться на Игры в ночь на 8 февраля).

Сейчас у спортсмена и его команды есть несколько вариантов действий: либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. В качестве замены рассматривается программа «Дюна», с которой Гуменник выступал в прошлом сезоне.

Короткая программа в личном турнире у мужчин состоится 10 февраля. Гуменник выступит в первой разминке.

Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду. В декабре 2025 года фигурист выиграл чемпионат России. В произвольной программе Гуменник исполняет пять четверных прыжков.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо пожаловался на интернет во время ОИ-2026.