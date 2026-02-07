Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Налоговая подала на банкротство Лерчек за долг в 172 млн рублей

Кировская ФНС попросила суд признать блогера Лерчек банкротом за долги
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) могут признать банкротом по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за крупного долга, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В московский арбитраж поступило исковое заявление от управления ФНС по Кировской области, которое просит обанкротить Чекалину за неуплату налогов. К концу января ее задолженность перед налоговой выросла до 172 млн рублей, хотя в декабре Лерчек вносила чуть более 3 млн рублей в счет погашения долга.

Чекалина и ее экс-супруг Артем с октября 2024 года находятся под домашним арестом по уголовному делу о выводе в ОАЭ порядка 250 млн рублей выручки с фитнес-марафонов. В рамках следствия у блогерши изъяли элитные ювелирные изделия и 46 млн рублей наличными. Защита пыталась добиться их возвращения, но суд отложил этот вопрос до вынесения приговора.

Ранее при обыске у Лерчек повредили ее дорогие часы.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!