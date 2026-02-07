Налоговая подала на банкротство Лерчек за долг в 172 млн рублей

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) могут признать банкротом по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за крупного долга, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В московский арбитраж поступило исковое заявление от управления ФНС по Кировской области, которое просит обанкротить Чекалину за неуплату налогов. К концу января ее задолженность перед налоговой выросла до 172 млн рублей, хотя в декабре Лерчек вносила чуть более 3 млн рублей в счет погашения долга.

Чекалина и ее экс-супруг Артем с октября 2024 года находятся под домашним арестом по уголовному делу о выводе в ОАЭ порядка 250 млн рублей выручки с фитнес-марафонов. В рамках следствия у блогерши изъяли элитные ювелирные изделия и 46 млн рублей наличными. Защита пыталась добиться их возвращения, но суд отложил этот вопрос до вынесения приговора.

Ранее при обыске у Лерчек повредили ее дорогие часы.