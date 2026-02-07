Бразилия вновь стала закупать пшеницу у России после годовой паузы

В январе этого года Бразилия впервые с 2024 года закупила пшеницу у России на сумму $10,9 млн в денежном эквиваленте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы латиноамериканской страны.

Уточняется, что в прошлый раз Бразилия импортировала российское зерно в декабре 2024-го, но тогда сумма тогда была в десять раз меньше — $1,1млн.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев ранее сообщил, что российские аграрии в 2025 году с учетом новых территорий собрали урожай зерновых в размере порядка 142 млн тонн, из них более 93 млн тонн приходится на пшеницу. Он добавил, что сборы зерна в России на протяжении семи лет превышают 120 млн тонн, несмотря на факты неблагоприятных погодных условий.

В январе сообщалось, что российский экспорт пшеницы в Турцию в ноябре достиг рекорда с лета 2023 года — $189,4 млн в денежном выражении. Поставки в месячном выражении выросли на 17%, а в годовом — сразу в 25 раз (в ноябре 2024 года экспорт пшеницы достигал $7,6).

