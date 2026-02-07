«Ощущение праздника»: Роднина о церемонии открытия Олимпиады-2026

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что ей понравилась церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2026. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Это всегда праздник. Мне кажется, что было ощущение праздника спорта. Они подошли оригинально: две чаши огня. Парады спортсменов провели в нескольких местах, чтобы их не гонять. Очень по-доброму отнеслись и к местам проведения соревнований, и к самим спортсменам», — заявила она.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян. Россияне выступят на Играх в нейтральном статусе.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо пожаловался на интернет во время ОИ-2026.