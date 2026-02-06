«Отсекали на заказ». В Петербурге продавали органы и кости умерших людей

В Петербурге задержали заведующего моргом и бизнесмена за торговлю трупами

В Петербурге заведующий моргом Александровской больницы продавал части трупов фирме, которая обучает бальзамировщиков и танатопрактиков. По информации «Mash на Мойке», он поручил санитарам «отсекать и передавать» основателю компании понравившиеся части тел, а взамен получал не менее 500 тысяч рублей. Кроме того, в морге подменялись тела умерших. Оба фигуранта задержаны, СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям.

В Санкт-Петербурге раскрыта криминальная схема незаконной торговли биоматериалами из морга Александровской больницы, сообщил Следственный комитет России.

Руководство учреждения за деньги на протяжении длительного времени оказывало содействие в незаконном вывозе частей тел умерших, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Биоматериалы получали коммерческие организации, которые использовали их в качестве опытных образцов в стоматологии, косметологии и хирургии.

«Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников», — уточнила Волк.

Представители коммерческих структур получали разрешения проводить вскрытия без оформления необходимых документов. Кроме того, в морге подменялись тела умерших , чтобы случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности, подчеркнула Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали учредителя петербургской организации, которая специализировалась на изготовлении анатомических биомоделей, — Станислава Маслова и заведующего патологоанатомическим отделением больницы Андрея Кавецкого, сообщила Baza. Маслову уже предъявили обвинение, а также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 апреля , сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

СК выяснил, что Маслов подкупил Кавецкого и уговорил его предоставить невостребованные тела для изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей. Заведующий регулярно получал взятки в размере не менее полумиллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту работы фигурантов, где нашли и изъяли части тел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ), получении взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ), подстрекательстве к превышению должностных полномочий (часть 4 статьи 33, пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ) и даче взятки (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ). Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль ход и результаты расследования.

Похоронный грим и манипуляции с головами

Маслов получал биоматериалы для своей компании AnabiosS, которая позиционируется как «школа» для бальзамировщиков и танатопрактиков-реставраторов, выяснил «Mash на Мойке».

«Части тел умерших пациентов на заказ отсекали для покупателей: подозреваемый — бизнесмен Андрей Маслов — имел беспрепятственный доступ в отделение и мог выбирать «понравившийся» человеческий образец», — говорится в публикации Telegram-канала.

Кавецкий поручил санитарам «отсекать и передавать» необходимые предпринимателю части . Как пишет РИА Новости, изъятые биоматериалы шли на различные цели — на телах тренировались делать похоронный грим и производить «другие медицинские манипуляции».

По информации mk.ru, ученики Маслова могли пройти не только углубленный курс по бальзамированию и похоронной эстетике, но и обучиться «травматической реставрации и костной пластике». Ключевой «особенностью» последнего курса была работа на настоящем биоматериале — человеческой голове. В программу входили восстановление черепа, скульптурная лепка и пересадка кожных лоскутов , узнало издание.

Тела, которые предоставляли на курсах, по документам должны были кремировать. Однако родственники так и не объявились, чтобы забрать умерших, отметил «Mash на Мойке». По информации SHOT, бизнесмен утверждал, что части тел везли легально из Соединенных Штатов с документами.

Сеть школ Маслова, который окончил военно-медицинскую академию, имеет несколько филиалов с главной точкой на улице Шпалерной в Петербурге.