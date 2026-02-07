Размер шрифта
Орбан назвал две опасности конфликта на Украине для Венгрии

Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Если сегодня существует опасность того, что на Украину отправятся венгерские деньги, то завтра туда уже могут послать уже молодых граждан страны. Об этом в соцсети X написал премьер-министр страны Виктор Орбан.

По словам премьера, когда идут разговоры о войне, нужно прямо говорить о том, что на Украину могут сначала отправиться деньги Будапешта, а за ними — и молодые венгры. Однако власти страны выступают против такого развития событий, подчеркнул Орбан.

«Ввод европейских войск на Украину означал бы прямой конфликт с Россией. Венгрия говорит: «нет». Мы отказываемся принимать в этом участие», — написал политик.

Орбан приложил к посту отрывок из эфира радиостанции Kossuth, в котором он заявил, что Венгрия не поддержит действия союзников по НАТО, если они решат отправить свои войска на Украину. Орбан подчеркнул, что такой шаг создаст угрозу конфликта с Россией. До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что ЕС нет смысла отправлять деньги или оружие Украине, так как это только продлит конфликт.

3 февраля, выступая в Верховной раде Украины, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что после заключения мирного соглашения на Украине появятся иностранные войска. При этом в МИД РФ заявили, что для России неприемлемо размещение войск на Украине и оно будет воспринято как иностранная интервенция.

Ранее Орбан рассказал, чью сторону занял в конфликте России и Украины.
 
