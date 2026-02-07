Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
 (обновлено  )
Политика

В МИД Украины отвергли причастность Киева к покушению на Алексеева

Сибига: Украина не имеет отношения к покушению на Алексеева
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Киев не имеет отношения к покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заверил агентство Reuters министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил агентству Reuters, что Киев не имеет никакого отношения к нападению», — пишет издание.

Также бывший высокопоставленный сотрудник украинской службы безопасности заявил The Washington Post, что украинские спецслужбы «не так глупы», чтобы совершать покушение.

На генерал-лейтенанта Владимира Алексеева напали 6 февраля в жилом доме Москвы. В российском следкоме сообщили, что в военного несколько раз выстрелил неизвестный, который скрылся с места преступления. Затем СМИ написали о задержании злоумышленника после того, как ему удалось скрыться за пределами России.

Алексеева доставили в больницу. По информации СМИ, он уже пришел в сознание, находится в стабильном состоянии и угрозы для его жизни нет.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что покушение на Алексеева подтвердило стремление Киева сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее на Западе спрогнозировали проблемы для Украины из-за покушения на Алексеева.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!