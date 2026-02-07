Сибига: Украина не имеет отношения к покушению на Алексеева

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Киев не имеет отношения к покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заверил агентство Reuters министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил агентству Reuters, что Киев не имеет никакого отношения к нападению», — пишет издание.

Также бывший высокопоставленный сотрудник украинской службы безопасности заявил The Washington Post, что украинские спецслужбы «не так глупы», чтобы совершать покушение.

На генерал-лейтенанта Владимира Алексеева напали 6 февраля в жилом доме Москвы. В российском следкоме сообщили, что в военного несколько раз выстрелил неизвестный, который скрылся с места преступления. Затем СМИ написали о задержании злоумышленника после того, как ему удалось скрыться за пределами России.

Алексеева доставили в больницу. По информации СМИ, он уже пришел в сознание, находится в стабильном состоянии и угрозы для его жизни нет.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что покушение на Алексеева подтвердило стремление Киева сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее на Западе спрогнозировали проблемы для Украины из-за покушения на Алексеева.