Иран предупредил о готовности ответить США при нападении

МИД Ирана предупредил о готовности атаковать базы США в Персидском заливе в ответ

Иран предупредил о готовности атаковать базы США в Персидском заливе при нападении. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в беседе с журналистами телеканала Al Jazeera.

«У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападет на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе», — сказал он.

По его мнению, это будет не нападением на соседние страны, а атакой на американские базы на территории стран, «где находятся американцы».

Аракчи отметил, что Тегеран не планирует обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем и это вопрос, касающийся обороны страны. Кроме того, глава МИД Ирана исключил вывоз обогащенного урана из страны.

До этого в США сообщили, что Иран быстро восстановил несколько ядерных объектов и наладил выпуск баллистических ракет после ударов США и Израиля.

В июне 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана, более 200 самолетов нанесли удары по иранским ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

Тогда же США открыто подключились к военному конфликту между странами, нанеся удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и предотвращение ядерной угрозы.

Ранее западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия.