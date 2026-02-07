Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Иран предупредил о готовности ответить США при нападении

МИД Ирана предупредил о готовности атаковать базы США в Персидском заливе в ответ
Shutterstock

Иран предупредил о готовности атаковать базы США в Персидском заливе при нападении. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в беседе с журналистами телеканала Al Jazeera.

«У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападет на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе», — сказал он.

По его мнению, это будет не нападением на соседние страны, а атакой на американские базы на территории стран, «где находятся американцы».

Аракчи отметил, что Тегеран не планирует обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем и это вопрос, касающийся обороны страны. Кроме того, глава МИД Ирана исключил вывоз обогащенного урана из страны.

До этого в США сообщили, что Иран быстро восстановил несколько ядерных объектов и наладил выпуск баллистических ракет после ударов США и Израиля.

В июне 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана, более 200 самолетов нанесли удары по иранским ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

Тогда же США открыто подключились к военному конфликту между странами, нанеся удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и предотвращение ядерной угрозы.

Ранее западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!