Лучшие кадры открытия Олимпиады в Италии

На стадионе «Сан-Сиро» в Милане прошла церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр.

В программе прозвучала музыка итальянских композиторов Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и Джоаккино Антонио Россини. Также организаторы использовали в церемонии образы, созданные модельером Джорджио Армани, которого не стало в сентябре 2025 года.

В открытии Олимпиады приняли участие более 1000 артистов. В частности, выступили на открытии американская певица Мэрайя Кэри и итальянская исполнительница Лаура Паузини.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля, в ней будут принимать участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

На Олимпиаде-2026 будут разыграны рекордные 116 комплектов наград.
 
