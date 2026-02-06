«Откровенный расизм». Трамп опубликовал ролик с семьей Обамы в виде обезьян

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеоролик с изображением экс-главы Белого дома Барака Обамы и его жены Мишель в виде обезьян. Публикация вызвала широкий резонанс в Соединенных Штатах. Оппоненты Трампа обвинили его в расизме и потребовали от республиканцев осудить действия американского лидера. При этом Белый дом призвал «прекратить раздувать фальшивое возмущение».

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеозапись о якобы подтасовках на американских выборах 2020 года, которая завершается изображением экс-главы Белого дома Барака Обамы и его жены Мишель в виде обезьян. Политик разместил ролик в социальной сети Truth Social.

Продолжительность ролика составляет 62 секунды. В нем утверждается, что в пяти ключевых американских штатах приостановили подсчет голосов, а после его возобновления произошел резкий скачок в пользу экс-президента США Джо Байдена, который обошел Трампа и выиграл выборы 2020 года.

В конце ролика появляются две анимированные обезьяны, на которых наложены улыбающиеся лица Барака и Мишель Обамы. Они танцуют на фоне джунглей под известную песню The Lion Sleeps Tonight, которая звучала в мультфильме «Король Лев» (1994) в сцене с Тимоном и Пумбой.

Трамп не сопроводил видео каким-либо комментарием. Публикация уже собрала более 3,1 тыс. лайков и почти 1000 репостов. Ролик стал одним из более чем 60 постов, которые президент разместил в Truth Social за три часа.

Обама — единственный афроамериканский президент в истории США — пока не отреагировал на публикацию Трампа.

«Отвратительный поступок»

После публикации скандального видеоролика в адрес Трампа обрушилась волна критики и обвинений в расизме. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США в 2028 году по версии The Washington Post) считает, что глава Белого дома «поступил отвратительно».

«Каждый республиканец должен это осудить. Немедленно», — написал он в социальной сети Х.

Бывший советник Обамы Бен Родс, комментируя видеозапись, подчеркнул, что Трамп в будущем станет «пятном» в истории США, а Барака и Мишель Обаму будут воспринимать «как любимых людей».

Исполнительный директор кампании здоровья Нью-Йорка Мелани Д'Арриго назвала Трампа «расистом», который «продвигает идеологию превосходства белой расы». По ее мнению, «это очевидно для всех».

Организация «Республиканцы против Трампа» в Х также заявила о расистском характере публикации. «Этому нет предела», — подчеркивается в посте.

«Это откровенный расизм. И точка. Здесь нет никакого «неправильного толкования» и никаких оправданий. Это то, кто он есть, кем он всегда был, и именно поэтому он никогда больше не должен приближаться к власти», — заявил американский политический стратег Адам Пархоменко в X.

Особенно резко на ролик отреагировала многодетная мать и американская активистка Шеннон Уоттс, основавшая в 2012 году движение «Moms Demand Action» («Мамы требуют действий»).

«Каждый демократ, голосующий за программу и кандидатов этого расистского, фанатичного, женоненавистнического ублюдка, разрушающего нашу страну, голосует и за это», — написала она в Х.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт выступила в защиту видеоролика и призвала «прекратить раздувать фальшивое возмущение».

«Это из интернет-мема, в котором президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев». Пожалуйста, прекратите раздувать фальшивое возмущение и сегодня сообщите о чем-нибудь действительно важном для американской общественности», — заявила она изданию Deadline.

Ливитт отказалась отвечать на вопрос, удалит Трамп ролик или принесет извинения.

1 февраля Трамп потребовал арестовать Обаму из-за сфабрикованных обвинений в его адрес о сотрудничестве с Россией для победы на президентских выборах в 2016 году. В прошлом году глава Белого дома опубликовал сгенерированный нейросетью видеоролик с кадрами «ареста» Обамы в Овальном кабинете.