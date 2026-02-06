Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

«Откровенный расизм». Трамп опубликовал ролик с семьей Обамы в виде обезьян

Трамп опубликовал ролик с четой Обама в образе обезьян

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеоролик с изображением экс-главы Белого дома Барака Обамы и его жены Мишель в виде обезьян. Публикация вызвала широкий резонанс в Соединенных Штатах. Оппоненты Трампа обвинили его в расизме и потребовали от республиканцев осудить действия американского лидера. При этом Белый дом призвал «прекратить раздувать фальшивое возмущение».

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеозапись о якобы подтасовках на американских выборах 2020 года, которая завершается изображением экс-главы Белого дома Барака Обамы и его жены Мишель в виде обезьян. Политик разместил ролик в социальной сети Truth Social.

Продолжительность ролика составляет 62 секунды. В нем утверждается, что в пяти ключевых американских штатах приостановили подсчет голосов, а после его возобновления произошел резкий скачок в пользу экс-президента США Джо Байдена, который обошел Трампа и выиграл выборы 2020 года.

В конце ролика появляются две анимированные обезьяны, на которых наложены улыбающиеся лица Барака и Мишель Обамы. Они танцуют на фоне джунглей под известную песню The Lion Sleeps Tonight, которая звучала в мультфильме «Король Лев» (1994) в сцене с Тимоном и Пумбой.

Трамп не сопроводил видео каким-либо комментарием. Публикация уже собрала более 3,1 тыс. лайков и почти 1000 репостов. Ролик стал одним из более чем 60 постов, которые президент разместил в Truth Social за три часа.

Читайте также
Все iPhone из-за ошибки начали считать Трампа расистом

Обама — единственный афроамериканский президент в истории США — пока не отреагировал на публикацию Трампа.

«Отвратительный поступок»

После публикации скандального видеоролика в адрес Трампа обрушилась волна критики и обвинений в расизме. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США в 2028 году по версии The Washington Post) считает, что глава Белого дома «поступил отвратительно».

«Каждый республиканец должен это осудить. Немедленно», — написал он в социальной сети Х.

Бывший советник Обамы Бен Родс, комментируя видеозапись, подчеркнул, что Трамп в будущем станет «пятном» в истории США, а Барака и Мишель Обаму будут воспринимать «как любимых людей».

Исполнительный директор кампании здоровья Нью-Йорка Мелани Д'Арриго назвала Трампа «расистом», который «продвигает идеологию превосходства белой расы». По ее мнению, «это очевидно для всех».

Читайте также
Мэр Лондона назвал Трампа «расистом, сексистом и исламофобом»

Организация «Республиканцы против Трампа» в Х также заявила о расистском характере публикации. «Этому нет предела», — подчеркивается в посте.

«Это откровенный расизм. И точка. Здесь нет никакого «неправильного толкования» и никаких оправданий. Это то, кто он есть, кем он всегда был, и именно поэтому он никогда больше не должен приближаться к власти», — заявил американский политический стратег Адам Пархоменко в X.

Особенно резко на ролик отреагировала многодетная мать и американская активистка Шеннон Уоттс, основавшая в 2012 году движение «Moms Demand Action» («Мамы требуют действий»).

«Каждый демократ, голосующий за программу и кандидатов этого расистского, фанатичного, женоненавистнического ублюдка, разрушающего нашу страну, голосует и за это», — написала она в Х.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт выступила в защиту видеоролика и призвала «прекратить раздувать фальшивое возмущение».

«Это из интернет-мема, в котором президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев». Пожалуйста, прекратите раздувать фальшивое возмущение и сегодня сообщите о чем-нибудь действительно важном для американской общественности», — заявила она изданию Deadline.

Ливитт отказалась отвечать на вопрос, удалит Трамп ролик или принесет извинения.

Читайте также
«Пришло время заплатить!» Трамп потребовал арестовать Обаму

1 февраля Трамп потребовал арестовать Обаму из-за сфабрикованных обвинений в его адрес о сотрудничестве с Россией для победы на президентских выборах в 2016 году. В прошлом году глава Белого дома опубликовал сгенерированный нейросетью видеоролик с кадрами «ареста» Обамы в Овальном кабинете.
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!