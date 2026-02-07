Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Группировка «Север» взяла под контроль Чугуновку в Харьковской области

МО: ВС РФ установили контроль над Чугуновкой Харьковской области
Сергей Аверин/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных Сил России ( ВС РФ) в результате боев установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

По информации ведомства, в ходе боев российские силы разгромили две мотопехотные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пограничный отряд в районах сел Охримовка, Котовка, Белый Колодезь и Малая Волчья на Харьковском направлении.

В Минобороны добавили, что в Сумской области ВС РФ ликвидировали подразделения механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Малая Рыбица, Миополье и Ольшанка.

Потери противника на этих участках фронта составили свыше 210-ти военнослужащих, две боевые бронемашины, 10 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Также был уничтожен склад боеприпасов и четыре склада материальных средств, отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны до этого сообщили, что за ночь над российскими регионами были выявлены и подавлены 82 беспилотника ВСУ. В ведомстве уточнили, что больше всего беспилотников — 45 — было сбито над Волгоградской областью.

Ранее группировка войск «Север» взяла под контроль Поповку в Сумской области.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!