Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных Сил России ( ВС РФ) в результате боев установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

По информации ведомства, в ходе боев российские силы разгромили две мотопехотные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пограничный отряд в районах сел Охримовка, Котовка, Белый Колодезь и Малая Волчья на Харьковском направлении.

В Минобороны добавили, что в Сумской области ВС РФ ликвидировали подразделения механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Малая Рыбица, Миополье и Ольшанка.

Потери противника на этих участках фронта составили свыше 210-ти военнослужащих, две боевые бронемашины, 10 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Также был уничтожен склад боеприпасов и четыре склада материальных средств, отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны до этого сообщили, что за ночь над российскими регионами были выявлены и подавлены 82 беспилотника ВСУ. В ведомстве уточнили, что больше всего беспилотников — 45 — было сбито над Волгоградской областью.

Ранее группировка войск «Север» взяла под контроль Поповку в Сумской области.