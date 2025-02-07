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7 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 7 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
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Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM
День бизнес-образования отмечается в России 7 февраля. Православные верующие чтят память одного из Отцов Церкви — святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Какие еще даты и праздники приходятся на 7 февраля и у кого из знаменитостей сегодня день рождения — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 7 февраля

  • Российский день бизнес-образования

Праздник преподавателей, слушателей и выпускников бизнес-школ и учебных центров отмечают в России с 2017 года. Инициатором в свое время выступила Русская школа управления, которая начала свою деятельность в начале 2000-х годов и стояла у истоков бизнес-образования в стране.
Февраль для празднования выбран не случайно. Прошлый финансовый год закрыт, и для большинства компаний наступает время подведения итогов, оптимизации и старта новых проектов. Качественное бизнес-образование позволяет выстроить эти процессы более эффективно.

  • День рождения огнетушителя

7 февраля 1863 года впервые было запатентовано устройство для тушения пожаров, напоминающее современный огнетушитель. Автором изобретения стал американский инженер Алан Крей.

Но прототипы огнетушителей появились еще в начале XVIII века. Для борьбы с огнем использовали бочки, наполненные мыльным раствором. Затем появились огнетушители в виде металлического цилиндра. В конце XIX века российский изобретатель Наум Шефталь разработал порошковый огнетушитель взрывного действия «Пожарогас». А в 1902 году основатель предприятия «Минимакс» немец Вильгельм Грааф запатентовал конусный огнетушитель, заряженный жидкостью, которая не замерзала даже в лютые морозы. Примерно в это же время российский химик Александр Лоран изобрел пенный огнетушитель. Патент на свое устройство «Эврика» он получил в 1904 году.

День рождения огнетушителя — хороший повод проверить пожарную безопасность. В МЧС рекомендуют иметь огнетушитель в каждом доме и квартире и научиться им пользоваться.

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alexeisido/Shutterstock/FOTODOM

Церковные праздники 7 февраля

  • Праздник иконы Божией матери «Утоли моя печали»

Икона «Утоли моя печали» почитается Русской православной церковью как чудотворная. Ее чтимые списки есть во многих храмах.

Сама же древняя икона находилась в городе Шклове Могилевской губернии. Ее список с названием «Утоли моя печали» был привезен в Москву казаками в 1640 году во времена царствования Михаила Федоровича. Икону поместили в церкви святителя Николая на Пупышах в Садовниках. Из-за постоянных перестроек храма об иконе забыли. Она была заброшена и хранилась в колокольне.

Но спустя время забытой святыне отвели в храме достойное место. По преданиям, произошло это в 1760 году после того, как случилось чудесное исцеление больной женщины. Однажды она увидела святой образ и потребовала, чтобы ее отвезли в Москву в храм Святителя Николая. Там отыскали икону, и после молебна перед ней болящая выздоровела. Тогда же было установлено празднование в честь иконы «Утоли моя печали». Этот образ прославился и другими чудесами, особенно во время чумы в 1771 году.

  • День святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского

Григорий Богослов — святой православной и католической церквей, архиепископ Константинопольский, христианский богослов, один из Отцов Церкви и близкий друг и сподвижник святого Василия Великого.
Святитель Григорий родился около 326 года близ города Назианза римской провинции Каппадокии. Его родителями были епископ Назианский Григорий и Нонна, которая еще до рождения сына обещала посвятить его Богу. Он получил образование в Афинах, а вскоре после возращения на родину отец, нуждаясь в помощи, рукоположил его в пресвитера. Святой Григорий стал служить назианской пастве.

В 379 году Григорий был избран православными епископами и мирянами на престол архиепископа в Константинополе. Он прибыл в город в период самого сильного владычества ариан: ими были захвачены все столичные храмы. Григорий остановился в доме своих знакомых и одну из комнат сделал храмом. Ариане осыпали его насмешками и камнями, пытались убить. Но народ почувствовал, кто для него истинный пастырь.
Силой слова, примером жизни и пастырским усердием святой Григорий побеждал врагов церкви. Люди отовсюду приходили послушать его проповеди и возвращались из ереси к православной вере. Совершив этот подвиг, Григорий отказался от Константинопольской кафедры, удалился на родину и провел последние годы жизни в аскезе. За великие богословские творения святой Григорий получил от Церкви почетное наименование Богослова и вселенского учителя.

  • День памяти священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского

Будущий митрополит Киевский Владимир, в миру Василий, был рукоположен после окончания Киевской духовной академии в 1882 году. Постепенно поднимаясь в церковной иерархии, в 1912 году он стал митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским. Следующие три года управления столичной епархией были очень трудными из-за влияния «распутинщины» на все дела в государстве и обществе. За неприятие и осуждение Распутина святитель Владимир впал в немилость и в 1915 году был переведен в Киев.

События октября 1917 года внесли разлад в церковную жизнь Украины. Нашлись те, кто призывал к созданию независимой украинской церкви. Выступая против, Владимир призывал пастырей всеми силами препятствовать расколу.

Вскоре в Киеве начались революционный хаос, грабежи и насилие, осквернение храмов, монастырей и святынь Киево-Печерской лавры. Недоброжелатели пустили слух, что у митрополита хранятся деньги всех киевских храмов. 25 января 1918 года к нему ворвались вооруженные люди, требовавшие отдать им деньги. Они вывели митрополита Владимира за стены лавры и зверски убили. Перед смертью архипастырь совершил молитву, благословил своих убийц и сказал: «Господь вас да простит».

Это убийство стало первым в череде трагических смертей православного епископата после революции и гражданской войны и началом гонений на Русскую православную церковь.

В 1992 году Архиерейский собор Русской православной церкви прославил митрополита Владимира в лике священномучеников.

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Народные праздники и приметы 7 февраля

  • Григорьев день

В народе этот праздник также называли Григорий Весноуказатель — с этого дня начинался поворот в сторону весны. В Григорьев день было принято делать добрые дела. Главное — не напоказ, а скромно и от чистого сердца. А еще с благодарностью вспоминали чужие добрые поступки, благодарили ближних за помощь.

Согласно поверьям, одинокие люди могли встретить в этот день свою пару.

На Григорьев день было принято носить с собой в кармане кусочек сахара. Считалось, что это принесет успех в делах: торговля будет прибыльной, долги вернут, а за работу хорошо заплатят. Плохой приметой в этот день было вернуться домой с пустыми руками. Обязательно нужно было принести вещицу или гостинец.

  • Приметы

По погоде в этот день судили о том, какой будет следующая зима. Чириканье синицы предвещало скорое похолодание. А если на Григорьев день была капель, то в феврале ожидались морозы.

Какие исторические события произошли 7 февраля

  • 1238 г. — осада и взятие войсками Батыя столицы Владимиро-Суздальского княжества, города Владимира.
  • 1783 г.Франция и Испания прекращают осаду Гибралтара. После этого Британия непрерывно владеет Гибралтаром и пользуется всеми выгодами его положения.
  • 1832 г. — русский математик Николай Лобачевский представляет Академии наук первый труд по неевклидовой геометрии.
  • 1845 г. — вандал Уильям Ллойд вдребезги разбил в Британском музее шедевр античного искусства — Портлендскую вазу.
  • 1857 г. — император Александр II подписал указ об учреждении Главного общества российских железных дорог.
  • 1920 г. — Красная армия занимает Одессу вместо белогвардейцев.
  • 1940 г. — премьера второго полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Пиноккио», удостоенного двух премий «Оскар».
  • 1942 г. — японские войска высаживаются на острове Сингапур.
  • 1965 г. — после нападения партизан Вьетконга на американскую базу авиация США нанесла удары по Северному Вьетнаму (операция Flaming Dart).
  • 1981 г. — в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло руководство Тихоокеанского флота СССР.
  • 1984 г. — астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым человеком, работавшим в открытом космическом пространстве без страховочного фала, в свободном полете.
  • 1998 г. — в северных районах Афганистана из-за землетрясения погибли более 4500 человек.
  • 1998 г. — в Нагано открылись XVIII зимние Олимпийские игры.
  • 2010 г. — во втором туре президентских выборов на Украине Виктор Янукович одержал победу над Юлией Тимошенко.
  • 2014 г. — в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.

Дни рождения и юбилеи 7 февраля

7 февраля 1478 г. родился Томас Мор, английский писатель-гуманист, философ и политический деятель.

7 февраля 1693 г. родилась Анна Иоанновна, российская императрица (с 1730 г.) из династии Романовых.

7 февраля 1812 г. родился Чарльз Диккенс, английский писатель, классик мировой литературы.

7 февраля 1897 г. родился Александр Чижевский, советский биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации.

Кто отмечает дни рождения

71 год исполняется немецкому певцу, поп-музыканту и продюсеру, основателю и участнику дуэта Modern Talking Дитеру Болену.

54 года празднует Анита Цой, певица, композитор, телеведущая, народная артистка РФ.

40 лет отмечает Константин Крюков, киноактер, продюсер и ювелир.

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