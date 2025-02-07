7 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

День бизнес-образования отмечается в России 7 февраля. Православные верующие чтят память одного из Отцов Церкви — святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Какие еще даты и праздники приходятся на 7 февраля и у кого из знаменитостей сегодня день рождения — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 7 февраля

Российский день бизнес-образования

Праздник преподавателей, слушателей и выпускников бизнес-школ и учебных центров отмечают в России с 2017 года. Инициатором в свое время выступила Русская школа управления, которая начала свою деятельность в начале 2000-х годов и стояла у истоков бизнес-образования в стране.

Февраль для празднования выбран не случайно. Прошлый финансовый год закрыт, и для большинства компаний наступает время подведения итогов, оптимизации и старта новых проектов. Качественное бизнес-образование позволяет выстроить эти процессы более эффективно.

День рождения огнетушителя

7 февраля 1863 года впервые было запатентовано устройство для тушения пожаров, напоминающее современный огнетушитель. Автором изобретения стал американский инженер Алан Крей.

Но прототипы огнетушителей появились еще в начале XVIII века. Для борьбы с огнем использовали бочки, наполненные мыльным раствором. Затем появились огнетушители в виде металлического цилиндра. В конце XIX века российский изобретатель Наум Шефталь разработал порошковый огнетушитель взрывного действия «Пожарогас». А в 1902 году основатель предприятия «Минимакс» немец Вильгельм Грааф запатентовал конусный огнетушитель, заряженный жидкостью, которая не замерзала даже в лютые морозы. Примерно в это же время российский химик Александр Лоран изобрел пенный огнетушитель. Патент на свое устройство «Эврика» он получил в 1904 году.

День рождения огнетушителя — хороший повод проверить пожарную безопасность. В МЧС рекомендуют иметь огнетушитель в каждом доме и квартире и научиться им пользоваться.

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Какие даты отмечают 7 февраля в других странах Гренада — День независимости. В 1974 году Гренада получила независимость в составе Британского содружества.



Ирландия — День святого Мэла, христианского миссионера, епископа, одного из наиболее почитаемых святых среди ирландских католиков.



Япония — День северных территорий. Ежегодно отмечается с 1981 года. В этот день проходят митинги с требованиями к России вернуть острова Курильской гряды Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островов Хабомаи, которые Япония считает своими на основании Симодского трактата 1855 года. Российская позиция заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению.

Церковные праздники 7 февраля

Праздник иконы Божией матери «Утоли моя печали»

Икона «Утоли моя печали» почитается Русской православной церковью как чудотворная. Ее чтимые списки есть во многих храмах.

Сама же древняя икона находилась в городе Шклове Могилевской губернии. Ее список с названием «Утоли моя печали» был привезен в Москву казаками в 1640 году во времена царствования Михаила Федоровича. Икону поместили в церкви святителя Николая на Пупышах в Садовниках. Из-за постоянных перестроек храма об иконе забыли. Она была заброшена и хранилась в колокольне.

Но спустя время забытой святыне отвели в храме достойное место. По преданиям, произошло это в 1760 году после того, как случилось чудесное исцеление больной женщины. Однажды она увидела святой образ и потребовала, чтобы ее отвезли в Москву в храм Святителя Николая. Там отыскали икону, и после молебна перед ней болящая выздоровела. Тогда же было установлено празднование в честь иконы «Утоли моя печали». Этот образ прославился и другими чудесами, особенно во время чумы в 1771 году.

День святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского

Григорий Богослов — святой православной и католической церквей, архиепископ Константинопольский, христианский богослов, один из Отцов Церкви и близкий друг и сподвижник святого Василия Великого.

Святитель Григорий родился около 326 года близ города Назианза римской провинции Каппадокии. Его родителями были епископ Назианский Григорий и Нонна, которая еще до рождения сына обещала посвятить его Богу. Он получил образование в Афинах, а вскоре после возращения на родину отец, нуждаясь в помощи, рукоположил его в пресвитера. Святой Григорий стал служить назианской пастве.

Справка В этот период внутри церкви шел арианский спор: затяжной конфликт между арианами и никейцами, сторонниками разных христологических воззрений. Он длился до тех пор, пока в 381 году арианство окончательно не признали ересью.

В 379 году Григорий был избран православными епископами и мирянами на престол архиепископа в Константинополе. Он прибыл в город в период самого сильного владычества ариан: ими были захвачены все столичные храмы. Григорий остановился в доме своих знакомых и одну из комнат сделал храмом. Ариане осыпали его насмешками и камнями, пытались убить. Но народ почувствовал, кто для него истинный пастырь.

Силой слова, примером жизни и пастырским усердием святой Григорий побеждал врагов церкви. Люди отовсюду приходили послушать его проповеди и возвращались из ереси к православной вере. Совершив этот подвиг, Григорий отказался от Константинопольской кафедры, удалился на родину и провел последние годы жизни в аскезе. За великие богословские творения святой Григорий получил от Церкви почетное наименование Богослова и вселенского учителя.

7 февраля Русская православная церковь также чтит память • преподобного Анатолия Оптинского, Старшего (Зерцалова) (1894 г.);

• святителя Моисея, архиепископа Новгородского (1362 г.);

• мучеников Филицаты Римской и сыновей ее Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала (ок. 164 г.);

• преподобного Поплия Сирийского (ок. 380 г.);

• преподобного Мара певца (ок. 430 г.);

• священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского (1929 г.);

• священномученика Василия (Зеленцова), епископа Прилукского (1930 г.);

• священномученика Стефана Грачева, пресвитера, мученика Бориса Заварина (1938 г.).

День памяти священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского

Будущий митрополит Киевский Владимир, в миру Василий, был рукоположен после окончания Киевской духовной академии в 1882 году. Постепенно поднимаясь в церковной иерархии, в 1912 году он стал митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским. Следующие три года управления столичной епархией были очень трудными из-за влияния «распутинщины» на все дела в государстве и обществе. За неприятие и осуждение Распутина святитель Владимир впал в немилость и в 1915 году был переведен в Киев.

События октября 1917 года внесли разлад в церковную жизнь Украины. Нашлись те, кто призывал к созданию независимой украинской церкви. Выступая против, Владимир призывал пастырей всеми силами препятствовать расколу.

Вскоре в Киеве начались революционный хаос, грабежи и насилие, осквернение храмов, монастырей и святынь Киево-Печерской лавры. Недоброжелатели пустили слух, что у митрополита хранятся деньги всех киевских храмов. 25 января 1918 года к нему ворвались вооруженные люди, требовавшие отдать им деньги. Они вывели митрополита Владимира за стены лавры и зверски убили. Перед смертью архипастырь совершил молитву, благословил своих убийц и сказал: «Господь вас да простит».

Это убийство стало первым в череде трагических смертей православного епископата после революции и гражданской войны и началом гонений на Русскую православную церковь.

В 1992 году Архиерейский собор Русской православной церкви прославил митрополита Владимира в лике священномучеников.

close Виталий Белоусов/РИА Новости

7 февраля католическая церковь чтит память • папы Пия IX;

• святой Колетты;

• святого Эгидия Марии из Таранто;

• святого Крисолиуса;

• блаженной Евгении Смет.

Народные праздники и приметы 7 февраля

Григорьев день

В народе этот праздник также называли Григорий Весноуказатель — с этого дня начинался поворот в сторону весны. В Григорьев день было принято делать добрые дела. Главное — не напоказ, а скромно и от чистого сердца. А еще с благодарностью вспоминали чужие добрые поступки, благодарили ближних за помощь.

Согласно поверьям, одинокие люди могли встретить в этот день свою пару.

На Григорьев день было принято носить с собой в кармане кусочек сахара. Считалось, что это принесет успех в делах: торговля будет прибыльной, долги вернут, а за работу хорошо заплатят. Плохой приметой в этот день было вернуться домой с пустыми руками. Обязательно нужно было принести вещицу или гостинец.

Приметы

По погоде в этот день судили о том, какой будет следующая зима. Чириканье синицы предвещало скорое похолодание. А если на Григорьев день была капель, то в феврале ожидались морозы.

Какие исторические события произошли 7 февраля

1238 г. — осада и взятие войсками Батыя столицы Владимиро-Суздальского княжества, города Владимира.



— осада и взятие войсками Батыя столицы Владимиро-Суздальского княжества, города Владимира. 1783 г. — Франция и Испания прекращают осаду Гибралтара. После этого Британия непрерывно владеет Гибралтаром и пользуется всеми выгодами его положения.



— Франция и Испания прекращают осаду Гибралтара. После этого Британия непрерывно владеет Гибралтаром и пользуется всеми выгодами его положения. 1832 г. — русский математик Николай Лобачевский представляет Академии наук первый труд по неевклидовой геометрии.



— русский математик Николай Лобачевский представляет Академии наук первый труд по неевклидовой геометрии. 1845 г. — вандал Уильям Ллойд вдребезги разбил в Британском музее шедевр античного искусства — Портлендскую вазу.



— вандал Уильям Ллойд вдребезги разбил в Британском музее шедевр античного искусства — Портлендскую вазу. 1857 г. — император Александр II подписал указ об учреждении Главного общества российских железных дорог.



— император Александр II подписал указ об учреждении Главного общества российских железных дорог. 1920 г. — Красная армия занимает Одессу вместо белогвардейцев.



— Красная армия занимает Одессу вместо белогвардейцев. 1940 г. — премьера второго полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Пиноккио», удостоенного двух премий «Оскар».



— премьера второго полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Пиноккио», удостоенного двух премий «Оскар». 1942 г. — японские войска высаживаются на острове Сингапур.



— японские войска высаживаются на острове Сингапур. 1965 г. — после нападения партизан Вьетконга на американскую базу авиация США нанесла удары по Северному Вьетнаму (операция Flaming Dart).



— после нападения партизан Вьетконга на американскую базу авиация США нанесла удары по Северному Вьетнаму (операция Flaming Dart). 1981 г. — в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло руководство Тихоокеанского флота СССР.



— в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло руководство Тихоокеанского флота СССР. 1984 г. — астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым человеком, работавшим в открытом космическом пространстве без страховочного фала, в свободном полете.



— астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым человеком, работавшим в открытом космическом пространстве без страховочного фала, в свободном полете. 1998 г. — в северных районах Афганистана из-за землетрясения погибли более 4500 человек.



— в северных районах Афганистана из-за землетрясения погибли более 4500 человек. 1998 г. — в Нагано открылись XVIII зимние Олимпийские игры.



— в Нагано открылись XVIII зимние Олимпийские игры. 2010 г. — во втором туре президентских выборов на Украине Виктор Янукович одержал победу над Юлией Тимошенко.



— во втором туре президентских выборов на Украине Виктор Янукович одержал победу над Юлией Тимошенко. 2014 г. — в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.

Дни рождения и юбилеи 7 февраля

7 февраля 1478 г. родился Томас Мор, английский писатель-гуманист, философ и политический деятель.

7 февраля 1693 г. родилась Анна Иоанновна, российская императрица (с 1730 г.) из династии Романовых.

7 февраля 1812 г. родился Чарльз Диккенс, английский писатель, классик мировой литературы.

7 февраля 1897 г. родился Александр Чижевский, советский биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации.

Кто отмечает дни рождения

71 год исполняется немецкому певцу, поп-музыканту и продюсеру, основателю и участнику дуэта Modern Talking Дитеру Болену.

54 года празднует Анита Цой, певица, композитор, телеведущая, народная артистка РФ.

40 лет отмечает Константин Крюков, киноактер, продюсер и ювелир.