Глава МИД Ирана рассказал о втором раунде переговоров между Тегераном и Вашингтоном

Аракчи: дата второго раунда переговоров между Ираном и США не определена
Asad/Global Look Press

Точная дата проведения второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США еще не определена. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera.

При этом дипломат отметил, что и в Тегеране, и Вашингтоне согласны с тем, что встреча должна состояться как можно скорее.

Как сообщал портал Axios, переговоры США и Ирана должны были пройти в Омане 6 февраля, но впоследствии они были перенесены.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены американским лидером. В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет, и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не навязывается в помощники по Ирану.
 
