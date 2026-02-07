Размер шрифта
Экс-депутат сообщил о состоянии раненого генерала Алексеева

Царев: генерал Алексеев пришел в сознание и разговаривает
Минобороны России

Раненый генерал-лейтенант Владимир Алексеев пришел в сознание. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев в личном Telegram-канале.

«Владимир Степанович (Алексеев — прим.ред.) пришел в себя. Разговаривает. Опасность миновала», — говорится в сообщении политика.

По словам Царева, спецслужбы задержали нападавшего — «его сейчас везут из Дубая», кроме того, был пойман его сообщник.

Позднее информацию о задержании подтвердил источник газеты «Известия».

Утром 6 февраля неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны, первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Владимира Алексеева. Нападение произошло в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Алексеев госпитализирован в тяжелом состоянии, одна из пуль задела жизненно важные органы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь и незаконном обороте огнестрельного оружия, расследование взяла на контроль прокуратура.

Глава МИД России Сергей Лавров позднее назвал покушение на Алексеева попыткой Украины сорвать мирные переговоры.

Ранее появились фотографии с места покушения на генерала Алексеева.
 
