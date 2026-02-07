В акватории Финского залива сухогруз с 22 членами экипажа сел на мель

Грузовое судно село на мель в районе острова Сескар в акватории Финского залива

Грузовое судно «Сфера» село на мель в акватории Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел утром 7 февраля в районе острова Сескар. Сухогруз следовал из порта Усть-Луга, на его борту находились 22 человека.

«Пострадавших нет, повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — говорится в заявлении.

В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также дать оценку исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

29 января иранский танкер «Каспиан шива» сел на мель в восьми километрах от Махачкалинского морского торгового порта. Как рассказали в пресс-службе морской гавани, операция по спасению судна прошла успешно. В заявлении уточнялось, что в машинное отделение танкера попала забортная вода, и оно начало тонуть. По этой причине экипаж подал сигнал бедствия, на помощь сухогрузу направили два буксира. Никакой информации о пострадавших не поступало, члены экипажа после спасения чувствовали себя хорошо.

Ранее сухогруз из Болгарии сел на мель в акватории Черного моря.