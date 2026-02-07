Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В акватории Финского залива сухогруз с 22 членами экипажа сел на мель

Грузовое судно село на мель в районе острова Сескар в акватории Финского залива
Северо-Западная транспортная прокуратура

Грузовое судно «Сфера» село на мель в акватории Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел утром 7 февраля в районе острова Сескар. Сухогруз следовал из порта Усть-Луга, на его борту находились 22 человека.

«Пострадавших нет, повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — говорится в заявлении.

В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также дать оценку исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

29 января иранский танкер «Каспиан шива» сел на мель в восьми километрах от Махачкалинского морского торгового порта. Как рассказали в пресс-службе морской гавани, операция по спасению судна прошла успешно. В заявлении уточнялось, что в машинное отделение танкера попала забортная вода, и оно начало тонуть. По этой причине экипаж подал сигнал бедствия, на помощь сухогрузу направили два буксира. Никакой информации о пострадавших не поступало, члены экипажа после спасения чувствовали себя хорошо.

Ранее сухогруз из Болгарии сел на мель в акватории Черного моря.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!