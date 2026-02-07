ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по транспортной и энергетической инфраструктуре ВПК Украины, работающих в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, все назначенные объекты были поражены. ВС РФ наносили удары в ответ на террористические атаки Украины по российским гражданским объектам. Для поражения объектов на территории Украины использовались беспилотники.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что после прилета по объекту в Ровенской области Украины начались перебои со светом. Также стало известно о взрывах в Виннице в центральной части Украины.

Как сообщили в компании «Укрэнерго», в большинстве регионов Украины после серии взрывов утром 7 февраля введены аварийные отключения электроэнергии.

Ранее жителей Ивано-Франковска предупредили о возможных проблемах с водой.