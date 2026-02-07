Размер шрифта
На Украине поддержали призыв к олимпийскому перемирию

Сибига: Украина поддерживает призыв к перемирию на время Олимпиады в Италии
Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Украина поддержала призыв к перемирию в конфликте с Россией на время зимних Олимпийских игр, которые проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Андрея Сибигу.

«Мы поддерживаем этот призыв. Мы заинтересованы в прекращении огня», — сказал дипломат.

По его словам, отказ России от реализации этой инициативы продемонстрирует, что именно она якобы является «препятствием для мира». Сибига выразил уверенность, что олимпийское перемирие «откроет путь для более широких переговоров» по урегулированию кризиса.

В ноябре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую соблюдать олимпийское перемирие. Согласно документу, режим прекращения огня должен действовать в период, начинающийся за семь дней до открытия XXV Олимпийских зимних игр и заканчивающийся через семь дней после закрытия XIV Паралимпийских зимних игр.

3 февраля 2026 года президент Италии Серджо Маттарелла призвал объявить перемирие на время Олимпиады. Как он отметил, Олимпийские игры — это глобальное событие, которое выступает против насилия и вооруженных конфликтов.

Ранее в России заявили, что резолюция об олимпийском перемирии «фактически ничего не несет».
 
