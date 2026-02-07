Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Над Россией сбили 82 беспилотника. Военная операция, день 1445-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1445-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства ПВО за ночь уничтожили 82 беспилотника над российскими регионами. Американский госдеп одобрил продажу Киеву запчастей и оборудования для военной техники ориентировочной стоимостью $185 млн. Агентство Reuters сообщило, что США и Украина обсуждали возможность завершения украинского конфликта уже весной 2026 года. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
11:36

🔴 ВСУ 66 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, всего было сбито 47 украинских беспилотников, 10 раз БПЛА атаковали регион с помощью сброса взрывных устройств, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

11:24

Потери ВСУ составляют в пять раз больше, чем те цифры, что озвучивает президент Украины Владимир Зеленский, сообщила «Страна.ua» со ссылкой на украинского военного Станислава Бунятова.

11:10

Открытое горение на предприятии Конаковского округа Тверской области, где ночью из-за атаки БПЛА произошло возгорание, ликвидировано, сообщили в правительстве региона.

10:48

Вашингтон и Киев обсуждают возможность проведения в мае на Украине всеобщих выборов, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

10:35

После прилета по объекту в Ровенской области Украины начались перебои со светом, сообщает «Страна.ua».

10:22

Украинские обстрелы и атаки беспилотниками являются главной причиной нестабильного электроснабжения в населенных пунктах Херсонской области, заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

10:07

🔴 Мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб плеча после атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль в селе Погромец Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

9:53

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что угроза со стороны России для украинских военных выросла с начала конфликта, пишет немецкое издание Die Zeit.

«Технологический прогресс в производстве дронов обеспечил называемую зону смерти: солдаты находятся под особой угрозой на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину», — говорится в материале.

9:41

Взрывы произошли во Львовской области, сообщил украинский «24 канал».

9:29

По всей Украине начались перебои со светом, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

9:16

Президент США Дональд Трамп пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти.

9:04

Швеция с начала специальной военной операции передала Украине военную помощь на $9 млрд, в 2026-2027 годах королевство собирается выделить Киеву еще $8 млрд на закупки вооружений для Украины, финансирование ее ВПК и другую помощь, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

8:52

Президент Украины Владимир Зеленский открыт для идеи проведения президентских выборов и уверен в своей победе, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

8:40

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает развития переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Прошедшую в Абу-Даби встречу он охарактеризовал положительно.

«У нас были очень-очень хорошие переговоры, связанные с Россией и Украиной. Что-то может произойти», — сказал он.

8:28

🔴 В Конаковском округе Тверской области при отражении налета беспилотников на предприятии вспыхнул пожар, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

8:20

Представители США и Украины обсуждали возможность прекращения конфликта на Украине уже весной 2026 года. По данным Reuters, речь идет о сценарии с вынесением мирного соглашения на референдум. В конце декабря Зеленский заявлял о готовности вынести на референдум вопрос о создании свободной экономической зоны в Донбассе.

Читайте также
США и Украина обсуждают мир через референдум. Какие рассматриваются сроки?
8:16

На переговорах в Абу-Даби российская сторона отвергла вариант передать США полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), сообщает Reuters со ссылкой на источник.

8:09

Госдепартамент США одобрил продажу Украине запчастей и оборудования для военной техники ориентировочной стоимостью $185 млн, сообщило американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 82 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Сегодня 1445-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!