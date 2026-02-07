Над Россией сбили 82 беспилотника. Военная операция, день 1445-й

🔴 ВСУ 66 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, всего было сбито 47 украинских беспилотников, 10 раз БПЛА атаковали регион с помощью сброса взрывных устройств, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Потери ВСУ составляют в пять раз больше, чем те цифры, что озвучивает президент Украины Владимир Зеленский, сообщила «Страна.ua» со ссылкой на украинского военного Станислава Бунятова.
Открытое горение на предприятии Конаковского округа Тверской области, где ночью из-за атаки БПЛА произошло возгорание, ликвидировано, сообщили в правительстве региона.
Вашингтон и Киев обсуждают возможность проведения в мае на Украине всеобщих выборов, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
После прилета по объекту в Ровенской области Украины начались перебои со светом, сообщает «Страна.ua».
Украинские обстрелы и атаки беспилотниками являются главной причиной нестабильного электроснабжения в населенных пунктах Херсонской области, заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.
🔴 Мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб плеча после атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль в селе Погромец Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что угроза со стороны России для украинских военных выросла с начала конфликта, пишет немецкое издание Die Zeit.
«Технологический прогресс в производстве дронов обеспечил называемую зону смерти: солдаты находятся под особой угрозой на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину», — говорится в материале.
Взрывы произошли во Львовской области, сообщил украинский «24 канал».
По всей Украине начались перебои со светом, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
Президент США Дональд Трамп пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти.
Швеция с начала специальной военной операции передала Украине военную помощь на $9 млрд, в 2026-2027 годах королевство собирается выделить Киеву еще $8 млрд на закупки вооружений для Украины, финансирование ее ВПК и другую помощь, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
Президент Украины Владимир Зеленский открыт для идеи проведения президентских выборов и уверен в своей победе, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает развития переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Прошедшую в Абу-Даби встречу он охарактеризовал положительно.
«У нас были очень-очень хорошие переговоры, связанные с Россией и Украиной. Что-то может произойти», — сказал он.
🔴 В Конаковском округе Тверской области при отражении налета беспилотников на предприятии вспыхнул пожар, сообщил врио губернатора Виталий Королев.
Представители США и Украины обсуждали возможность прекращения конфликта на Украине уже весной 2026 года. По данным Reuters, речь идет о сценарии с вынесением мирного соглашения на референдум. В конце декабря Зеленский заявлял о готовности вынести на референдум вопрос о создании свободной экономической зоны в Донбассе.
На переговорах в Абу-Даби российская сторона отвергла вариант передать США полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Госдепартамент США одобрил продажу Украине запчастей и оборудования для военной техники ориентировочной стоимостью $185 млн, сообщило американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 82 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня 1445-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.