Над Россией сбили 82 беспилотника. Военная операция, день 1445-й

8:40

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает развития переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Прошедшую в Абу-Даби встречу он охарактеризовал положительно.

«У нас были очень-очень хорошие переговоры, связанные с Россией и Украиной. Что-то может произойти», — сказал он.