СМИ оценили шансы комика Сабурова отменить запрет на въезд в Россию

ТАСС: Сабуров вряд ли сможет отменить запрет на въезд в Россию через суд

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров, которому закрыли въезд на территорию России на 50 лет, сможет оспорить данное ограничение в суде лишь при условии пересмотра вынесенного в 2025 году решения о привлечении его к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Срок запрета на въезд может быть сокращен или отменен только в случае отмены этого постановления вышестоящим судом», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, комик может подать жалобу в кассационный суд, при этом шансы на успех есть лишь при наличии процессуальных нарушений в первоначальном деле. Однако если факт административного правонарушения со стороны Сабурова был доказан, отмена постановления маловероятна — такова устоявшаяся судебная практика, отметил собеседник агентства.

Агентство уточняет, что основанием для запрета на въезд в Россию стало постановление суда от мая 2025 года о привлечении комика к административной ответственности за нарушение правил пребывания в РФ.

Накануне Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием артиста: ранее его обвиняли в нарушениях миграционного законодательства, а его высказывания и шутки неоднократно вызывали споры в соцсетях и жалобы со стороны общественников.

Ранее Сабуров покинул аэропорт Алма-Аты через VIP-зону и уехал без комментариев.