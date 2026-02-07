Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

СМИ оценили шансы комика Сабурова отменить запрет на въезд в Россию

ТАСС: Сабуров вряд ли сможет отменить запрет на въезд в Россию через суд
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров, которому закрыли въезд на территорию России на 50 лет, сможет оспорить данное ограничение в суде лишь при условии пересмотра вынесенного в 2025 году решения о привлечении его к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Срок запрета на въезд может быть сокращен или отменен только в случае отмены этого постановления вышестоящим судом», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, комик может подать жалобу в кассационный суд, при этом шансы на успех есть лишь при наличии процессуальных нарушений в первоначальном деле. Однако если факт административного правонарушения со стороны Сабурова был доказан, отмена постановления маловероятна — такова устоявшаяся судебная практика, отметил собеседник агентства.

Агентство уточняет, что основанием для запрета на въезд в Россию стало постановление суда от мая 2025 года о привлечении комика к административной ответственности за нарушение правил пребывания в РФ.

Накануне Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием артиста: ранее его обвиняли в нарушениях миграционного законодательства, а его высказывания и шутки неоднократно вызывали споры в соцсетях и жалобы со стороны общественников.

Ранее Сабуров покинул аэропорт Алма-Аты через VIP-зону и уехал без комментариев.
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!