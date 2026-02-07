Размер шрифта
Общество

Названа предварительная причина смерти экс-замминистра юстиции Тропина

ТАСС: экс-замминистра юстиции Тропин умер из-за сердечной недостаточности
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Острая сердечная недостаточность стала причиной смерти бывшего заместителя министра юстиции России Сергея Тропина. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

«Предварительно, причиной смерти Тропина стала острая сердечная недостаточность», — сказал собеседник агентства.

О смерти бывшего чиновника стало известно накануне. По данным Telegram-канала 112, тело Тропина было обнаружено в ванне в его московской квартире. Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти.

Тропин занимал пост заместителя министра юстиции с февраля 1996-го по март 1997 года, при первом президенте России Борисе Ельцине. В мае 1996-го Ельцин присвоил ему чин государственного советника юстиции 1 класса.

До этого судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом Борис Кульбицкий рассказал «Газете.Ru», что при резком погружении в воду, особенно холодную, у человека из-за стресса останавливается сердце или дыхание. Зачастую так люди тонут в ванне, в домашних условиях, отметил он.

Ранее россиянам рассказали об опасности для здоровья горячих ванн.
 
